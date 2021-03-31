Кто в тандеме хозяин: Белый дом определился с ролью Камалы Харрис

Администрация США позиционирует себя как тандем Джо Байдена и Камалы Харрис вместо того, чтобы делать традиционный упор на роль президента. Это на днях признала пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, подчеркнув, что это отражает особую роль госпожи вице-президента в коридорах власти. Критики Байдена считают, что он не способен править самостоятельно, но многое указывает на то, что Харрис для президента — лишь удачный рекламный ход. NEWS.ru разбирался, какую роль первая женщина на посту вице-президента США играет в Белом доме.

От внимания американских журналистов не ускользнул тот факт, что текущий состав Белого дома позиционирует себя как «администрацию Байдена — Харрис». Предыдущие администрации ставили на первый план президента, но нынешняя, судя по всему, хочет выглядеть скорее тандемом.

Вице-президент Харрис — важный партнёр, она имеет первое и последнее слово по многим вопросам. Это отражение той важной роли, которую она будет играть, — так пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки объяснила ребрендинг сайта администрации.

Противники Джо Байдена расценили подобную характеристику как доказательство широко распространённых спекуляций о том, что первую скрипку в команде Байдена и Харрис играет госпожа вице-президент. О том, что она будет править вместо 78-летнего главы государства, много говорил Дональд Трамп во время предвыборной кампании. Но Джо Байден как будто не спешит развенчивать этот миф, капитализируясь на образе энергичной «второй леди».

Я попросил Камалу всегда говорить последнее слово и говорить мне правду, что она и будет делать, — поделился президент. — Бросать мне вызов, если она не согласна. Задавать неудобные вопросы. Потому что только так мы сможем принять лучшие решения для Америки.

В попытке нащупать личный бренд Байден, судя по всему, остановился на самом простом варианте — во всём противопоставлять себя предыдущему главе Белого дома Дональду Трампу. И если миллиардер был известен тем, что не терпел возражений в своём личном кругу, то его преемник стремится показать, что готов делить власть со своим окружением. Но, как рассказывают соратники Харрис, в подобных рабочих отношениях прослеживаются амбиции самой госпожи вице-президента, которая может стать следующим кандидатом в лидеры страны от Демократической партии.

Камала никогда не сядет на скамейку запасных, — рассказывает её многолетняя подруга Латифа Саймон. — Ничто в ней не ставит её на второе место. Она самостоятельный лидер.

Shawn Thew - Pool Via Cnp/Keystone Press Agency/Global Look Press

По информации ABC, Байден и Харрис проводят вместе по несколько часов в день, включая присутствие на ежедневных брифингах по национальной безопасности. Харрис часто стоит рядом с президентом во время важных объявлений и подписания указов, иногда добавляя свои ремарки к его речи. По словам заместителя её пресс-секретаря, вице-президент участвует в большей части встреч главы страны с другими членами администрации.

Тем не менее такое тесное сотрудничество с президентом до недавнего времени лишало Харрис самостоятельной повестки в Белом доме. В раннем интервью Axios она не смогла назвать специфическое направление своей работы внутри администрации, сказав лишь, что её цель — обеспечить успех Байдена. В первые дни на посту вице-президента её задача заключалась главным образом в убеждении афроамериканцев вакцинироваться от коронавируса.

Именно из-за неспособности определиться с повесткой Камала Харрис не смогла выиграть праймериз демократов, досрочно сняв свою кандидатуру. В начале гонки она была одним из фаворитов, но от внимания избирателей не ушли её метания по поводу ключевых тем.

В конце марта официальная роль Харрис в Белом доме наконец обрела реальные очертания: президент поручил ей разобраться с миграционным кризисом на южной границе. И это одна из самых сложных и неблагодарных задач, которые стоят перед администрацией США.

В конце зимы — начале весны Соединённые Штаты традиционно сталкиваются с наплывом мигрантов из Латинской Америки. Это связано с тем, что в менее жаркие месяцы пешее путешествие до границы США не так опасно для ищущих лучшей жизни. Но в этом году число мигрантов увеличилось и из-за более мягкой миграционной политики Байдена. Ещё во время предвыборной кампании он пообещал, что остановит строительство стены на границе с Мексикой, защитит права проживающих в США нелегалов и будет человечнее обращаться с новоприбывшими.

Жители Мексики и Центральной Америки истрактовали это как «зелёный свет». В результате уже в феврале на пропускных пунктах скопилось более 100 тыс. человек. Заметная часть из них — подростки 15–17 лет без сопровождения родителей. США не имеют права отправлять несовершеннолетних назад, если на родине им может угрожать опасность, чем и пользуются желающие прописаться в Соединённых Штатах.

Готового решения проблемы не существует. Более того, любое из них грозит разочаровать множество американцев. Впустив всех желающих, Вашингтон может спровоцировать рост преступности, наркотрафика и безработицы. С другой стороны, чересчур жёсткое обращение с мигрантами противоречит обещаниям Байдена.

Стоит заметить, что Байден сам отвечал за борьбу с нелегальной миграцией во времена своего вице-президентства в администрации Барака Обамы. В 2015 году ему было поручено распределить пакет помощи странам Центральной Америки на сумму $1 млрд. В теории это должно было помочь побороть нищету в этом регионе и отбить у мигрантов желание искать лучшей жизни в США. На деле получилось наоборот. Воспользовавшись тем, что Вашингтон готов был выдать помощь без всяких условий, правительства стран-реципиентов попросту разграбили пакет и ситуация только усугубилась.

Если Харрис успешно справится с этим кризисом, это послужит трамплином для её дальнейшей политической карьеры. Но сложность ситуации говорит скорее о том, что Байден переложил на её плечи заведомо провальный пункт работы администрации, чтобы самому запомниться успешной борьбой с пандемией. Это хорошо ложится в его планы избраться на второй срок, озвученные ранее. Так что Камала Харрис в итоге может всё-таки остаться на скамейке запасных.