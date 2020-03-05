https://static.news.ru/photo/cc90ebd8-5ee8-11ea-8707-fa163e074e61_660.jpg Лайнер Grand Princess Фото: Zuma/ТАСС

В американском штате Калифорния 4 марта скончался 71-летний пассажир, две недели назад вернувшийся из морского круиза. Причиной смерти пожилого человека стал коронавирус.

Власти считают, что инфицирование произошло в период с 11 по 21 февраля, когда мужчина следовал на корабле из Сан-Франциско в Мексику. После того круиза лайнер Grand Princess отправился на Гавайи, откуда вернулся к континентальной части Соединённых Штатов. Судно застряло у берегов Калифорнии, так как медики не исключают заражения COVID-19 и других пациентов, уточняет CNN.

California's first death from the novel coronavirus is a former passenger from the Grand Princess cruise ship, which is being held off the California coast so federal health officials can screen passengers and crew members. https://t.co/Nr4jtPHwyU — CNN (@CNN) March 5, 2020

Губернатор штата Гэвин Ньюсон в связи с распространением нового типа вируса ввёл на территории региона режим чрезвычайного положения. Пассажиров и экипаж корабля проверяют на наличие инфекции в организме. Признаки заражения коронавирусом выявлены у 11 пассажиров и 10 членов команды судна.

Как писал NEWS.ru, круизные компании-члены Ассоциации круизных линий (CLIA) получили новые инструкции, кого нельзя пускать на борт судов. Они обязаны отказывать в посадке всем пассажирам, которые в течение двух недель до поездки были, прибыли или следовали транзитом через аэропорты Южной Кореи, Ирана, Китая (включая Гонконг и Макао). На борт также не будут допущены люди, побывавшие в закрытых на карантин итальянских муниципалитетах.