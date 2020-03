Власти считают, что инфицирование произошло в период с 11 по 21 февраля, когда мужчина следовал на корабле из Сан-Франциско в Мексику. После того круиза лайнер Grand Princess отправился на Гавайи, откуда вернулся к континентальной части Соединённых Штатов. Судно застряло у берегов Калифорнии, так как медики не исключают заражения COVID-19 и других пациентов, уточняет CNN.

California's first death from the novel coronavirus is a former passenger from the Grand Princess cruise ship, which is being held off the California coast so federal health officials can screen passengers and crew members. https://t.co/Nr4jtPHwyU