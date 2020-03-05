https://static.news.ru/photo/6ddb4d48-5ee5-11ea-b176-fa163e074e61_660.jpg Фото: Xiao Yijiu/XinHua/Global Look Press

Круизные компании-члены Ассоциации круизных линий (CLIA) получили новые инструкции, кого нельзя пускать на борт судов, сообщает АТОР.

Как отмечается, все круизные компании-члены CLIA обязаны отказывать в посадке всем пассажирам, которые в течение 14 дней до поездки были, прибыли или следовали транзитом через аэропорты в Южной Корее, Иране, Китае (включая Гонконг и Макао). Кроме того, не пустят на борт тех, кто побывал в закрытых на карантин итальянских муниципалитетах, и, разумеется, тех, кто общался с заражёнными коронавирусом. Туристам, которые ранее посещали эти страны, необходимо делать скрининг (первичное обследование).

Внедрение всех этих мер демонстрирует уникальную возможность круизной индустрии быстро реагировать на быстро меняющиеся обстоятельства, — заявил президент и исполнительный директор CLIA Келли Крейгхэд.

Ранее NEWS.ru сообщил, что экипажи кораблей шестого флота ВМС США будут соблюдать двухнедельный карантин после каждого захода в европейские порты. Распоряжение морякам было отдано из-за распространения по миру нового типа вируса.