https://static.news.ru/photo/303de56e-5e12-11ea-bdc2-fa163e074e61_660.jpgФото: Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet/flickr.com
Экипажи кораблей Шестого флота ВМС США будут соблюдать двухнедельный карантин после каждого захода в европейские порты. Распоряжение морякам было отдано из-за распространения по миру нового типа вируса.
Совместно с другими флотами мы установили 14-дневный период между посещениями портов, чтобы обеспечить контроль за состоянием экипажа, — цитирует CNN представителя Шестого флота Кайла Рейнса.