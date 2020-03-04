Фото: Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet/flickr.com

Экипажи кораблей Шестого флота ВМС США будут соблюдать двухнедельный карантин после каждого захода в европейские порты. Распоряжение морякам было отдано из-за распространения по миру нового типа вируса.

Совместно с другими флотами мы установили 14-дневный период между посещениями портов, чтобы обеспечить контроль за состоянием экипажа, — цитирует CNN представителя Шестого флота Кайла Рейнса.

Штаб-квартира Шестого флота расположена в Неаполе. В Италии число инфицированных коронавирусом превысило 2500 человек, 79 пациентов скончались, писал NEWS.ru.

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