Фото: Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Fleet/flickr.com

США и их союзники по НАТО близки к тому, чтобы разместить оружейные компоненты в космосе. Об этом заявили в МИД РФ.

Отмечается, что в странах НАТО всё чаще идёт речь о возможности силовых действий в космическом пространстве. Не исключено, что в ближайшем будущем мы можем стать свидетелями того, как в космосе...