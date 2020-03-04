https://static.news.ru/photo/ed32c5e6-5d8f-11ea-8326-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Число инфицированных новым типом коронавируса в Италии достигло 2502 человек. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на руководителя службы гражданской защиты Анджело Боррелли.

Более тысячи находятся в больнице под наблюдением врачей, ещё тысяча — на карантине дома. Около 10% расположены в интенсивной терапии.

Отмечается, что за сутки выздоровели 11 человек, всего — 160 человек. Количество инфицированных увеличилось за сутки на 466 человек.

Число жертв коронавируса в Италии достигло 79.

Ранее NEWS.ru писал о том, что у гражданина России, прибывшего из Италии, обнаружили коронавирус. С ним контактировали более 100 человек. Сейчас заразившийся помещён в инфекционную больницу. Также помещены на карантин 83 человека, которые контактировали с инфицированным.