Число инфицированных новым типом коронавируса в Италии достигло 2502 человек. Об этом
Более тысячи находятся в больнице под наблюдением врачей, ещё тысяча — на карантине дома. Около 10% расположены в интенсивной терапии.
Отмечается, что за сутки выздоровели 11 человек, всего — 160 человек. Количество инфицированных увеличилось за сутки на 466 человек.
Число жертв коронавируса в Италии достигло 79.
Ранее NEWS.ru писал о том, что у гражданина России, прибывшего из Италии, обнаружили коронавирус. С ним контактировали более 100 человек. Сейчас заразившийся помещён в инфекционную больницу. Также помещены на карантин 83 человека, которые контактировали с инфицированным.
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