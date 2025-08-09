Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
09 августа 2025 в 07:02

«Критическое давление»: в США объяснили срочность встречи Трампа и Путина

Аналитик Томас заявил, что Трамп решил поговорить с Путиным из-за провала ВСУ

Дональд Трамп и Владимир Путин Дональд Трамп и Владимир Путин Фото: kremlin.ru

Политическая нестабильность на Украине и провал ВСУ на фронте заставили президента США Дональда Трампа перейти к переговорам с Россией, заявил политический аналитик Джамарл Томас на своем YouTube-канале. По его словам, по этой же причине хозяин Белого дома решил так быстро организовать встречу с президентом России Владимиром Путиным.

Так, представим, что мы — Дональд Трамп, и обратим внимание на внутриполитический кризис (на Украине. — Прим. NEWS.ru) и проблемы ВСУ на фронте, где давление на украинцев стало критическим. Вопрос: побудит ли это нас попытаться заключить сделку (с Россией. — Прим.NEWS.ru.)? Ответ — да, — сказал он.

Ранее американский журналист Клейтон Моррис отметил, что президент Украины может даже не приезжать на переговоры, потому что условия мира будет диктовать только Владимир Путин. Он уверен, что и Киев, и Вашингтон выглядят незаинтересованными в достижении мира.

До этого политолог Андрей Кортунов предположил, что будущая встреча президента России и его американского коллеги почти наверняка будет посвящена украинскому вопросу. Что касается отношений Москвы и Вашингтона, для обсуждения этого вопроса требуется больше времени на подготовку, констатировал он.

