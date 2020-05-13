Коронавирус не подтвердился у лётчика Ярошенко

https://static.news.ru/photo/09674428-9506-11ea-b038-fa163e074e61_660.jpg Константин Ярошенко Фото: РИА Новости

У российского лётчика Константина Ярошенко, который отбывает срок в американской тюрьме, не подтвердилась коронавирусная инфекция. Об этом заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

Пока, по моим данным, не подтвердилось, слава богу, — сказала Москалькова журналистам РИА Новости.

В середине апреля сокамерник лётчика скончался от коронавирусной инфекции. Его кровать находилась в двух метрах от спального места россиянина. Ярошенко рассказал своему адвокату Алексею Тарасову, что заболевшему заключённому три дня отказывали в медицинской помощи. Когда он не смог вставать и начал задыхаться, его изолировали, а затем он умер.

За некоторое время до этого Ярошенко заподозрил у себя симптомы, схожие с коронавирусом. Он жаловался, что ему не оказывают никакой помощи и не проводят обследование.

NEWS.ru писал, что директор тюрьмы в городе Данбери отклонил очередную просьбу Ярошенко о досрочном освобождении. Прошение подавалось из-за пандемии коронавируса и потому, что лётчик отбыл в тюрьме половину срока.