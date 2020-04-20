Сокамерник Ярошенко умер от коронавируса в США

https://static.news.ru/photo/7058c08c-8343-11ea-950b-fa163e074e61_660.jpg Константин Ярошенко Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Сокамерник российского лётчика Константина Ярошенко умер от коронавируса в тюрьме Данбери в США. Об этом рассказал адвокат лётчика Алексей Тарасов.

Койка умершего находилась в двух метрах от спального места россиянина. Общая камера, где содержится Ярошенко, рассчитана на 100 заключённых, приводит пояснения юриста ТАСС. По словам Ярошенко, в камере сейчас творится паника.

По словам Ярошенко, заболевшему сокамернику три дня отказывали в медицинской помощи. Потом, когда он уже физически не мог встать и начал задыхаться, больного изолировали, а через какое-то время стало известно, что он умер от коронавируса.

Тарасов добавил, что сам Ярошенко также жалуется на симптомы, схожие с коронавирусом, и уверен, что инфицирован. Но помощи ему не оказывают, а ранее выдали одну маску. Российский лётчик больше чем уверен, что заражены все заключённые тюрьмы. На сайте Федерального бюро тюрем указано, что в Данбери заражены 29 заключённых и 38 сотрудников и есть один летальный исход. Личность умершего и дату его смерти не разглашают.

Ранее NEWS.ru сообщал, что в американском штате Огайо среди заключённых трёх тюрем выявлены 2315 случаев заражения коронавирусной инфекцией, сообщили в департаменте исправительных учреждений региона. В штате Огайо зарегистрированы 11 602 случая инфицирования COVID-19, 471 пациент скончался.