Ярошенко отказали в досрочном освобождении из тюрьмы США

https://static.news.ru/photo/3d679a28-8685-11ea-9bf3-fa163e074e61_660.jpg Фото: Maren Hennemuth/dpa/Global Look Press

Просьба российского лётчика Константина Ярошенко о досрочном освобождении из-за пандемии коронавируса отклонена в США. Такое решение принято директором тюрьмы в городе Данбери (штат Коннектикут).

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката заключённого Алексея Тарасова. Защитник уточнил, что прошение о досрочном освобождении подавалось и из-за пандемии коронавируса, и потому, что Ярошенко отбыл за решёткой больше половины срока.

Тарасов уточнил, что отказ будет обжалован в Федеральном бюро тюрем.

Ранее NEWS.ru сообщал, что сокамерник российского лётчика Константина Ярошенко умер от коронавируса. Койка умершего находилась в двух метрах от спального места россиянина. По словам Ярошенко, заболевшему сокамернику три дня отказывали в медицинской помощи. Общая камера, где содержится лётчик, рассчитана на 100 заключённых.