Ярошенко отказали в досрочном освобождении из тюрьмы США

Просьба российского лётчика Константина Ярошенко о досрочном освобождении из-за пандемии коронавируса отклонена в США. Такое решение принято директором тюрьмы в городе Данбери (штат Коннектикут).
Об этом
Тарасов уточнил, что отказ будет обжалован в Федеральном бюро тюрем.
Ранее NEWS.ru сообщал, что сокамерник российского лётчика Константина Ярошенко умер от коронавируса. Койка умершего находилась в двух метрах от спального места россиянина. По словам Ярошенко, заболевшему сокамернику три дня отказывали в медицинской помощи. Общая камера, где содержится лётчик, рассчитана на 100 заключённых.
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