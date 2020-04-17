Ярошенко заявил о наличии у него симптомов коронавируса

https://static.news.ru/photo/3a37224a-8038-11ea-a9c6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Валерий Матыцин/ТАСС

Российский лётчик Константин Ярошенко, отбывающий тюремный срок в США, заявил, что заразился COVID-19.

После разговора со своим подзащитным адвокат россиянина Алексей Тарасов сообщил, что у Ярошенко наблюдаются характерные для новой вирусной инфекции симптомы. Также Ярошенко добавил, что, по его мнению, все заключённые тюрьмы в Данбери (Коннектикут), заражены, передаёт ТАСС.

Ярошенко был осуждён в США в 2011 году. Его приговорили к 20 годам тюрьмы, признав виновным в подготовке сговора с целью доставки крупной партии наркотиков на территорию Соединённых Штатов. Российская сторона добивается передачи пилота на родину, но пока все попытки оказались безрезультатными.

Как писал NEWS.ru ранее, 29 марта 2020 года тюремные медики диагностировали российскому пилоту Константину Ярошенко, отбывающему срок в США, ОРЗ. Об этом рассказала супруга пилота Виктория. Она пояснила, что некоторое время назад у Ярошенко заболело горло и поднялась температура. Ему самому удалось немного подлечиться, но затем его самочувствие вновь ухудшилось.