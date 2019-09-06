https://static.news.ru/photo/2304d172-d227-11e9-9f41-fa163e074e61_660.jpg Фото: Brian Cahn/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Республиканец, член Палаты представителей Конгресса Марк Уокер считает, что американские ВМС скрывают информацию о контактах с неопознанными летательными объектами (НЛО).

Уокер рассказал газете Politiko о явном нежелании военно-морских сил делиться сведениями о летательных аппаратах, которые могут быть опасны для ВС США.

Издание отмечает, что республиканец написал письмо министру ВМС Ричарду Спенсеру ещё в июне. В нём Уокер поинтересовался, какие попытки предпринимает командование ВМС, чтобы расследовать контакты с НЛО. Законодатель также потребовал предоставить «вещественные доказательства» контактов. В конце июля он получил ответ от замминистра ВМС Томаса Модли.

По словам Модли, военно-морские силы очень серьёзно относятся к таким сообщениям, продолжают фиксировать случаи наблюдения НЛО и тщательно их расследовать. Этот ответ обнадёжил и одновременно расстроил Уокера.

Я разочарован отсутствием ответов на конкретные вопросы об угрозе, которую может представлять превосходящий летательный аппарат в воздушном пространстве США, — сказал конгрессмен.

При этом в Пентагоне действительно была засекреченная программа сбора данных об «аномальных космических угрозах». С 2007 по 2012 год на неё было потрачено $22 млн. Руководитель программы, кадровый сотрудник разведки Луис Элисондо подал в отставку в 2017 году. Элисондо сказал, что причиной отставки стало «несерьёзное отношение к его работе со стороны руководства Пентагона».

Как ранее писал News.ru, президент США Дональд Трамп заявил, что сообщения американских пилотов о летательных аппаратах неизвестной принадлежности не убедили его в существовании НЛО. Такое заявление он сделал после того, как уфолог-любитель заснял на видео неопознанный летающий объект в районе военной базы США в штате Огайо.