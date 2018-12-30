Треугольный НЛО заметили возле военной базы в США

https://news.ru/storage/news/8cb74ead75103429bf21d686fef566c2/0577f805-31f3-4acf-a6cd-6574be593c16_850.jpg pixabay.com

Уфолог-любитель заснял на видео неопознанный летающий объект (НЛО) в районе военной базы США в штате Огайо.

По его словам, треугольный летательный аппарат, излучающий яркий свет, облетел окрестности более трёх раз.

По данным издания Express, жители Огайо всё чаще сообщают о случаях наблюдения подобных НЛО. При этом, по мнению уфолога, близость военной базы может говорить о том, что в этом замешаны военные. Пользователи Сети также предположили, что очевидцу удалось запечатлеть мифический американский стратегический разведчик TR-3B, способный к суборбитальному полёту на гиперзвуковых скоростях и использующий технологии стелс. Правительство США и Пентагон отрицают наличие на вооружении такого самолёта.

Ранее News.ru писал о том, что неопознанное летающее облако напугало москвичей. Оно было внешне похоже на летающую тарелку и плыло по небу с большой скоростью. Инцидент произошёл в районе проспекта Андропова.