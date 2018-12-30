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Треугольный НЛО заметили возле военной базы в США

pixabay.com

в мире [ версия для печати ]

Уфолог-любитель заснял на видео неопознанный летающий объект (НЛО) в районе военной базы США в штате Огайо.

По его словам, треугольный летательный аппарат, излучающий яркий свет, облетел окрестности более трёх раз.

По данным издания Express, жители Огайо всё чаще сообщают о случаях наблюдения подобных НЛО. При этом, по мнению уфолога, близость военной базы может говорить о том, что в этом замешаны военные. Пользователи Сети также предположили, что очевидцу удалось запечатлеть мифический американский стратегический разведчик TR-3B, способный к суборбитальному полёту на гиперзвуковых скоростях и использующий технологии стелс. Правительство США и Пентагон отрицают наличие на вооружении такого самолёта.

Ранее News.ru писал о том, что неопознанное летающее облако напугало москвичей. Оно было внешне похоже на летающую тарелку и плыло по небу с большой скоростью. Инцидент произошёл в районе проспекта Андропова.


#сша #НЛО
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