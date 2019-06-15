Президент США Дональд Трамп заявил, что сообщения американских пилотов о летательных аппаратах неизвестной принадлежности не убедили его в существовании НЛО.
В интервью телеканалу ABC он рассказал о том, что у него была встреча, в ходе которой он выслушал доклады пилотов. Число сообщений о неизвестных летательных аппаратах в последнее время резко увеличилось.
Люди говорят, что они видят НЛО. Верю ли я в это? Не особенно, — заявил он.
Ранее News.ru писал о том, что уфолог-любитель заснял на видео неопознанный летающий объект (НЛО) в районе военной базы США в штате Огайо.