https://static.news.ru/photo/faf25684-8f7b-11e9-92e7-fa163e074e61_1024.jpg Президент США Дональд Трамп Фото: Chris Kleponis/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп заявил, что сообщения американских пилотов о летательных аппаратах неизвестной принадлежности не убедили его в существовании НЛО.

В интервью телеканалу ABC он рассказал о том, что у него была встреча, в ходе которой он выслушал доклады пилотов. Число сообщений о неизвестных летательных аппаратах в последнее время резко увеличилось.

Люди говорят, что они видят НЛО. Верю ли я в это? Не особенно, — заявил он.

Ранее News.ru писал о том, что уфолог-любитель заснял на видео неопознанный летающий объект (НЛО) в районе военной базы США в штате Огайо.