Компания SpaceX поздравила НАСА с посадкой марсохода Perseveran

https://static.news.ru/photo/ddf11f5e-10c4-11eb-9c40-fa163e074e61_660.jpg Фото: Pixabay

Компания Илона Маска SpaceX направила поздравление НАСА в связи с успешной посадкой марсохода Perseverance на поверхность Красной планеты.

В twitter-аккаунте компании говорится , что посадка марсохода — ещё одна успешная миссия на Красную планету.

Марсоход Perseverance в четверг совершил посадку на поверхность Марса в районе кратера Йезеро. Практически сразу после посадки аппарат направил на Землю два снимка планеты. Затем должна была начаться проверка всех систем и оборудования марсохода.

С помощью Perseverance учёные надеются обнаружить следы жизни, существовавшей на Марсе в далёком прошлом.

Помимо фотосъёмки, Perseverance должен собрать около 40 контейнеров с образцами грунта и пород. Большую их часть в 2026 году должен будет забрать другой марсоход и к 2030-м годам они доберутся до земных учёных.

Ранее NEWS.ru писал о том, что исполняющий обязанности главы НАСА Стив Джурчик заявил, будто задача высадки на Луну американских астронавтов в 2024 году может перестать быть реалистичной из-за недостаточного финансирования.