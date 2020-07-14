Instagram удалил стикер «заглушить белых людей» после обвинений в расизме

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Бывший командующий международными силами под руководством США и НАТО в Афганистане отставной генерал Джон Николсон заявил, что Вашингтон должен дать «жёсткий ответ» России, если будет доказан факт сговора Москвы с боевиками радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ).

По его словам, находясь в Афганистане в 2016–2018 годах, он получал от местных властей подтверждения сотрудничества России с талибами. В частности, генерал утверждает, что боевики получали через Таджикистан стрелковое оружие...