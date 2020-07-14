США

Instagram удалил стикер «заглушить белых людей» после обвинений в расизме

15:51, 14 июля 2020 17
Фото: Carsten Rehder/dpa/Global Look Press

Пользователи социальной сети Instagram заметили стикер в виде кнопки с надписью «заглушить белых людей» (Mute white people). Сервис удалил изображение.

Первой на произошедшее обратила внимание журналист телеканала Fox News Кэти Павлич. Она опубликовала в Twitter фотографию стикера.

Изображение было размещено в сервисе анимированных картинок Giphy, который, как и Instagram, принадлежит Facebook. Автором стикера стало американское издание для женщин Refinery29. Однако для появления картинки в системе изображение должно пройти модерацию.

Появление такого стикера прокомментировал сын президента США Дональд Трамп — младший.

Запомните: это не расизм, если это расизм по отношению к белым, — написал он в Twitter.

По данным TJ, в настоящий момент картинка уже удалена.

Движение Black Lives Matter возникло после гибели афроамериканца Джорджа Флойда в результате задержания его полицейским. Волна протестов началась в США. Первоначально митинги в честь Флойда прошли в Миннеаполисе, а затем и во всей стране. Позднее движение распространилось по всему миру. Изменения против расизма коснулись многих сфер жизни. Так, наиболее известные компании Соединённых Штатов решили выразить своё уважение к афроамериканцам. Из-за гибели Флойда четверо правоохранителей были уволены из органов. Президент США Дональд Трамп выразил соболезнования семье погибшего.

Ранее NEWS.ru писал, что лидер Black Lives Matter в Нью-Йорке призывает лишить полицию денег.

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