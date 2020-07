Instagram удалил стикер «заглушить белых людей» после обвинений в расизме

Фото: Carsten Rehder/dpa/Global Look Press

Первой на произошедшее обратила внимание журналист телеканала Fox News Кэти Павлич. Она опубликовала в Twitter фотографию стикера.

Instagram has a “mute white people” button in stories pic.twitter.com/GBDwqxqRAb

Изображение было размещено в сервисе анимированных картинок Giphy, который, как и Instagram, принадлежит Facebook. Автором стикера стало американское издание для женщин Refinery29. Однако для появления картинки в системе изображение должно пройти модерацию.

Появление такого стикера прокомментировал сын президента США Дональд Трамп — младший.