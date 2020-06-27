Лидер Black Lives Matter в Нью-Йорке призывает лишить полицию денег

https://static.news.ru/photo/38c93370-b95f-11ea-bc76-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joel Marklund/Global Look Press

Глава нью-йоркского отделения Black Lives Matter Хоук Ньюсом предложил лишить полицию США финансирования. По его словам, необходимо придумать другой способ борьбы с преступностью.

Активист считает, что американская политика находится в очень плохом состоянии, когда пытается решить проблемы афроамериканского общества.

Чёрные не доверяют политикам. Они не доверяют демократам. Они не доверяют республиканцам, — заявил Хоук Ньюсом в интервью Fox News.

По его словам, неправильно думать, что для контроля над преступностью необходим дополнительный надзор. Активист убеждён, что всплеск преступности связан с кризисом общественного здравоохранения, а также с системой управления страной. Он подчеркнул, что люди бедны, необразованы и оставлены на произвол судьбы. Ньюсом призвал предоставить больше ресурсов для развития людей, а не увеличивать численность полиции для борьбы с преступностью.

Вы должны инвестировать в людей, вы должны дать людям работу, вы должны сделать людей пригодными для работы, чтобы уменьшит преступность, — заявил глава нью-йоркского отделения Black Lives Matter.

NEWS.ru писал, что Ньюсом заявил о желании «сжечь США», а также заменить нынешнюю систему на новую. Он подчеркнул, что насилие является единственным способом борьбы. Активист напомнил о 60-х годах, когда афроамериканцам удалось отстоять свои права, прибегая к насилию.

Волна протестов началась в США после гибели афроамериканца Джорджа Флойда, который скончался после задержания полицейскими. Митинги в честь него прошли в Миннеаполисе, а затем и во всей стране. Позднее протестующие объединились в движение Black Lives Matter, которое распространилось по всему миру.