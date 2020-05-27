В США полицейских уволили после гибели афроамериканца при задержании

Четырёх полицейских из Миннеаполиса, причастных к закончившемуся гибелью задержанию темнокожего мужчины, уволили из правоохранительных органов.
Стражи порядка лишились должностей после того, как в социальной сети Facebook появилось видео с места инцидента. На кадрах видно, как один из полицейских коленкой давит на шею афроамериканца, закованного в наручники. Правоохранитель продолжает свои действия, несмотря на просьбы мужчины перестать это делать.
Задержанный говорил, что не может дышать. Спустя некоторое время он перестал шевелиться,
Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей в посте в Facebook
Произошедшее уже сравнивают с гибелью безоружного афроамериканца Эрика Гарнера. Мужчина умер в Нью-Йорке после удушающего приёма при задержании. Фигурант резонансной истории полицейский Дэниеле Панталио был уволен со службы лишь в августе 2019 года, писал NEWS.ru.
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