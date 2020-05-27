В США полицейских уволили после гибели афроамериканца при задержании

https://static.news.ru/photo/bfce3d48-a005-11ea-be48-fa163e074e61_660.jpg Фото: AP Photo/Jim Mone/ТАСС

Четырёх полицейских из Миннеаполиса, причастных к закончившемуся гибелью задержанию темнокожего мужчины, уволили из правоохранительных органов.

Стражи порядка лишились должностей после того, как в социальной сети Facebook появилось видео с места инцидента. На кадрах видно, как один из полицейских коленкой давит на шею афроамериканца, закованного в наручники. Правоохранитель продолжает свои действия, несмотря на просьбы мужчины перестать это делать.

Задержанный говорил, что не может дышать. Спустя некоторое время он перестал шевелиться, пишет Chicago Tribune. Смерть мужчины расследуют местные правоохранительные органы и ФБР.

Мэр Миннеаполиса Джейкоб Фрей в посте в Facebook принёс извинения темнокожему сообществу за то, как полицейские обращались с 46-летним Джорджем Флойдом.

Произошедшее уже сравнивают с гибелью безоружного афроамериканца Эрика Гарнера. Мужчина умер в Нью-Йорке после удушающего приёма при задержании. Фигурант резонансной истории полицейский Дэниеле Панталио был уволен со службы лишь в августе 2019 года, писал NEWS.ru.