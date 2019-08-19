https://static.news.ru/photo/3e6d517c-c2b5-11e9-a1b8-fa163e074e61_660.jpg Протестующие против убийств темнокожих американцев Фото: Gabriele Holtermann-Gorden/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Нью-йоркский полицейский Дэниеле Панталио, фигурант резонансной истории, связанной со смертью задержанного им афроамериканца, уволен со службы.

Как передает ТАСС, о решении объявил начальник управления городской полиции Джеймс О'Нил. Полицейский начальник отметил, что действия Панталио при задержании были отступлением от стандартов и «безрассудством». О'Нил добавил, что Панталио не был поставлен в известность о грядущем увольнении. Полицейский шеф не исключил возможности встречи с бывшим подчиненным "для каких либо разъяснений".

История с силовым задержанием афроамериканца произошла в июле 2014 года. Подозреваемый в нелегальной торговле сигаретами Эрик Гарнер отказался проследовать с полицейскими, после чего в попытке задержать Гарнера Панталио применил удушающий прием. Задержанный потерял сознание, а позже умер по пути в больницу от сердечного приступа. В ходе судебного разбирательства достаточных улик против Дэниэле Панталио обнаружено не было, хотя правозащитники требовали его обвинения или хотя бы увольнения. Позже также выяснилось, что задержанный Гарнер был астматиком и страдал от заболеваний сердца.

News.ru ранее писал о задержании полицией Нью-Йорка предполагаемого террориста. По данным правоохранителей, задержанный хотел взорвать несколько гранат на площади Тайм-сквер.