Американцы протестуют из-за гибели Джорджа Флойда при задержании

https://static.news.ru/photo/fc614534-a07d-11ea-8a19-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/dotcomnewz

Смерть 43-летнего афроамериканца Джорджа Флойда во время задержания вызвала в США бурные протесты, как на улицах, так и в Сети.

Американский лидер Дональд Трамп выразил соболезнования семье погибшего и сообщил, что дал ФБР и Минюсту распоряжение не затягивать расследование инцидента в Миннеаполисе (штат Миннесота).

По моему распоряжению ФБР и Министерство юстиции уже вовсю расследуют очень печальную и трагическую смерть Джорджа Флойда в Миннесоте. Я просил ускорить это расследование и очень высоко оцениваю всю работу, проделанную местными правоохранительными органами. Я искренне сочувствую семье и друзьям Джорджа. Правосудие свершится! — написал президент США в своём Twitter.

At my request, the FBI and the Department of Justice are already well into an investigation as to the very sad and tragic death in Minnesota of George Floyd.... — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 27, 2020

Сестра убитого Шарида Тейт заявила, что она хочет, чтобы все полицейские, которые были причастны к смерти Джорджа, были арестованы и осуждены за убийство.

Они, по сути, казнили его перед нами, и мы наблюдали, как его жизнь покидает его тело, — сказала женщина в беседе с CBS.

Деятели культуры из США также возмущены произошедшим. В частности, знаменитый режиссёр Джим Джармуш разместил в своём Instagram скриншот видео момента задержания Флойда полицейским и подписал его: «Убийство». Звезда «Секса в большом городе» Сара Джессика Паркер также отреагировала на происшествие.

Горе. Агония. Замешательство. Страдание. Скорбь. — Справедливость. Пожалуйста, покойтесь с миром, мистер Флойд. — написала актриса.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси назвала смерть задержанного преступлением и пообещала, что Конгресс рассмотрит новые федеральные стратегии предотвращения подобных инцидентов в будущем.

Это такая трагедия. Это преступление. Это разбивает сердце. Это просто разбивает сердце. Это так грустно, — цитирует Пелоси The Hill.

После известия о смерти мужчины при задержании на акции протеста вышли сотни жителей Миннеаполиса.

Джордж Флойд был задержан по подозрению в попытке обналичить поддельный чек на $20.

Как писал NEWS.ru ранее, четырёх полицейских из Миннеаполиса, причастных к закончившемуся гибелью задержанию темнокожего мужчины, уволили из правоохранительных органов. Стражи порядка лишились должностей после того, как в социальной сети Facebook появилось видео с места инцидента. На кадрах видно, как один из полицейских коленкой давит на шею афроамериканца, закованного в наручники. Правоохранитель продолжает свои действия, несмотря на просьбы мужчины перестать это делать.