Американцы протестуют из-за гибели Джорджа Флойда при задержании

Американский лидер Дональд Трамп выразил соболезнования семье погибшего и сообщил, что дал ФБР и Минюсту распоряжение не затягивать расследование инцидента в Миннеаполисе (штат Миннесота).

At my request, the FBI and the Department of Justice are already well into an investigation as to the very sad and tragic death in Minnesota of George Floyd....