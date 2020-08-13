Илон Маск хочет помочь белорусам

https://static.news.ru/photo/06893d6a-dd59-11ea-9a6a-fa163e074e61_660.jpg Илон Маск Фото: Jörg Carstensen/Global Look Press

Бизнесмен Илон Маск отреагировал на призыв пользователя Twitter, который просил помочь белорусам в связи с жёсткими действиями силовиков в ответ на мирные протесты. Американский предприниматель спросил, каким образом он может оказать помощь.

Пользователь под ником Эрвин Вейков опубликовал твит с видеозаписью о жестокости силовиков. Он отметил Илона Маска и основателя Microsoft Билла Гейтса, попросив «рассказать всему миру».

Любой, у кого есть голос — используйте его сейчас, — написал он.

Илон Маск отреагировал на эту публикацию и заявил, что ему жаль слышать это.

Жаль слышать это. Чем мы можем помочь? — написал он.

Sorry to hear this. What can we do to help? — Elon Musk (@elonmusk) August 13, 2020

В ответ люди попросили его привлечь внимание общественности к ситуации в Белоруссии, оказать финансовую помощь, а также использовать спутники Satrlink для обеспечения устойчивого доступа в Интернет на территории республики.

В Белоруссии в течение нескольких дней проходят массовые протестные акции. На улицы городов выходят тысячи людей, не согласных с официальными итогами выборов президента 9 августа, после которых было объявлено о победе Лукашенко.

По данным Центризбиркома, за действующего главу государства Александра Лукашенко проголосовали чуть более 80% избирателей, за его основного конкурента Светлану Тихановскую — около 10%. Люди уверены, что эти результаты были сфальсифицированы.

Протесты сопровождаются жёсткими задержаниями. Силовики применяют водомёты, слезоточивый газ, светошумовые гранаты и резиновые пули. С обеих сторон есть большое количество пострадавших.

Как писал NEWS.ru, 10 августа в ходе протестов погиб человек. По версии силовиков, он пытался бросить гранату в сторону сотрудников правоохранительных органов, она взорвалась в его руке. Сторонники оппозиции считают, что он погиб от брошенной силовиками светошумовой гранаты.