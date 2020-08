Илон Маск хочет помочь белорусам

Пользователь под ником Эрвин Вейков опубликовал твит с видеозаписью о жестокости силовиков. Он отметил Илона Маска и основателя Microsoft Билла Гейтса, попросив «рассказать всему миру».

Илон Маск отреагировал на эту публикацию и заявил, что ему жаль слышать это.

Sorry to hear this. What can we do to help?