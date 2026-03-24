Госдеп США обратился к американцам в Иране

Госдепартамент США призвал граждан страны, находящихся в Иране, оставаться в укрытиях и запастись продуктами, водой, лекарствами и другими предметами первой необходимости, говорится в сообщении на сайте «виртуального посольства». Ведомство также рекомендовало американцам покинуть Исламскую Республику, если у них есть такая возможность.

Если вы примете решение не воспользоваться имеющимися возможностями покинуть страну, в том числе коммерческими, вам следует быть готовыми укрыться в безопасном месте в своем доме или другом безопасном здании, — отмечается в сообщении.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что Вашингтон и Тегеран в течение последних двух дней проводили переговоры о полном прекращении боевых действий на Ближнем Востоке. В частности, глава Белого дома счел их «очень хорошими и продуктивными». После этого в Иране заявили, что никакие переговоры с США не велись.

До этого сообщалось, что почти 60% американцев уверены, что конфликт с Ираном развивается по негативному для США сценарию. Противоположного мнения придерживаются 43% жителей страны, и лишь четверо из 10 респондентов одобряют операцию на Ближнем Востоке.