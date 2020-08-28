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Глава Пентагона: США должны модернизировать ядерное оружие из-за КНР

21:42, 29 августа 2020
Марк Экспер Марк Экспер Фото: US Joint Staff via globallookpress.com/Global Look Press

Министр обороны Соединённых Штатов Марк Эспер заявил, что Китай близок к удвоению своего ядерного потенциала. Это значит, что США следует модернизировать собственные ядерные силы.

Кроме того, необходимо поддерживать готовность сил США, что позволит сохранять Индо-Тихоокеанский регион свободным и открытым, написал он в Twitter.

В то время как коммунистический Китай приближается к тому, чтобы как минимум удвоить свой ядерный потенциал, первостепенной задачей для нас является модернизация наших ядерных сил и поддержание его готовности, — отметил он.

Как писал NEWS.ru, 26 августа 2020 года во время своего выступления в Азиатско-Тихоокеанском центре исследований вопросов безопасности в штате Гавайи (США) Эспер заявил, что Соединённые Штаты Америки собираются распределить силы в Индо-Тихоокеанском регионе таким образом, чтобы иметь возможность противостоять Китайской Народной Республике и России в любой точке земного шара.

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