Глава Калифорнии запретил обучать полицейских удушающему приёму

Удушающий захват шеи в качестве приёма усмирения больше не будет числиться в программе обучения полицейских в Калифорнии. Такое распоряжение отдал губернатор штата Гэвин Ньюс.
Данный приём больше не будут рекомендовать к преподаванию, так как именно от его применения погиб афроамериканец Джордж Флойд. Окончательное решение по этому поводу должен принять полицейский департамент,
Но глава штата заявил, что окажет всяческую поддержку законопроекту о запрете использования данного приёма в работе полиции.
Ранее NEWS.ru сообщал, что полицейским Миннеаполиса запретят применение удушающих приёмов. Такое решение приняли власти города, согласившись с инициативой руководства штата.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен