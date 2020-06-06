Глава Калифорнии запретил обучать полицейских удушающему приёму

https://static.news.ru/photo/5281a380-a7a1-11ea-926b-fa163e074e61_660.jpg Фото: Giorgos Kontarinis via www.imago/www.imago-images.de/Global Look Press

Удушающий захват шеи в качестве приёма усмирения больше не будет числиться в программе обучения полицейских в Калифорнии. Такое распоряжение отдал губернатор штата Гэвин Ньюс.

Данный приём больше не будут рекомендовать к преподаванию, так как именно от его применения погиб афроамериканец Джордж Флойд. Окончательное решение по этому поводу должен принять полицейский департамент, сообщает ABC News.

Но глава штата заявил, что окажет всяческую поддержку законопроекту о запрете использования данного приёма в работе полиции.

Ранее NEWS.ru сообщал, что полицейским Миннеаполиса запретят применение удушающих приёмов. Такое решение приняли власти города, согласившись с инициативой руководства штата.