Власти Миннеаполиса запретят полицейским применять удушающие приёмы

Полицейским Миннеаполиса запретят применение удушающих приёмов. Такое решение приняли власти города, согласившись с инициативой руководства штата.
При задержании преступников такие действия будут невозможны. Кроме того, силовики должны будут устно или физически препятствовать попыткам применения соответствующих приёмов коллегами,
Соответствующее соглашение между властями города и штата городской совет может одобрить 6 июня. При этом требуется положительное решение суда для вступления документа в законную силу.
Как писал NEWS.ru, темнокожий житель Миннеаполиса Джордж Флойд погиб на глазах десятков прохожих 25 мая, когда его задержали по подозрению в использовании фальшивой банкноты. Убийство мужчины привело к массовым протестам, которые во многих городах США сопровождаются беспорядками, погромами и мародёрством. Комендантский час введён в более чем половине штатов. Полицейский Шовин задержан, другие патрульные отстранены.
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