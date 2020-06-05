Власти Миннеаполиса запретят полицейским применять удушающие приёмы

https://static.news.ru/photo/9d38cfa0-a767-11ea-8692-fa163e074e61_660.jpg Фото: Joseph Piercy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Полицейским Миннеаполиса запретят применение удушающих приёмов. Такое решение приняли власти города, согласившись с инициативой руководства штата.

При задержании преступников такие действия будут невозможны. Кроме того, силовики должны будут устно или физически препятствовать попыткам применения соответствующих приёмов коллегами, передаёт AP. Также сотрудников правоохранительных органов обяжут немедленно сообщать начальству о применении силы другими полицейскими.

Соответствующее соглашение между властями города и штата городской совет может одобрить 6 июня. При этом требуется положительное решение суда для вступления документа в законную силу.

Как писал NEWS.ru, темнокожий житель Миннеаполиса Джордж Флойд погиб на глазах десятков прохожих 25 мая, когда его задержали по подозрению в использовании фальшивой банкноты. Убийство мужчины привело к массовым протестам, которые во многих городах США сопровождаются беспорядками, погромами и мародёрством. Комендантский час введён в более чем половине штатов. Полицейский Шовин задержан, другие патрульные отстранены.