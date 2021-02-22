Глава Госдепа: США готовы сотрудничать с РФ по стратегической стабильности

https://static.news.ru/photo/1c3921ae-751e-11eb-8bd3-96000091f725_660.jpg Энтони Блинкен Фото: Freddie Everett/State Department/Global Look Press

Вашингтон готов взаимодействовать с Москвой в сфере стратегической стабильности. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Мы готовы вовлекать Россию в переговоры по стратегической стабильности относительно контроля над вооружениями и возникающих вопросов, [связанных с] безопасностью, — цитирует его ТАСС.

Глава Госдепартамента также отметил, что США намерены сотрудничать со всеми странами, в том числе Россией и Китаем, в вопросе создания норм поведения в космическом пространстве.

Ранее NEWS.ru писал, что Россия может пересмотреть решение о выходе из Договора по открытом небу (ДОН), если в Вашингтоне определятся со своей позицией. Об этом во время переговоров в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями заявил глава делегации РФ Константин Гаврилов.

По его словам, у Вашингтона есть время до лета, пока РФ проводит внутригосударственные процедуры по выходу из соглашения. Гаврилов добавил, что Россия по-прежнему привержена цели укрепления доверия и безопасности в военной области. Москва рассчитывает на здравый смысл и реальные шаги по сохранению договора со стороны государств-участников, в особенности тех, которые входят в состав НАТО.

Договор по открытому небу позволяет участникам совершать облёты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. Документ был подписан в марте 1992 года представителями 35 государств. О намерении Вашингтона выйти из ДОН президент США Дональд Трамп объявил ещё 21 мая 2020 года.