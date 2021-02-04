В Москве могут пересмотреть решение о выходе из Договора по открытому небу

https://static.news.ru/photo/43afc9aa-6721-11eb-82e1-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Россия может пересмотреть своё решение о выходе из Договора по открытом небу (ДОН), если в Вашингтоне определятся со своей позицией. Об этом во время переговоров в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями заявил глава делегации РФ Константин Гаврилов.

Глава МИД России Сергей Лавров заявил ранее, что если США вернутся к полному выполнению ДОН, то в Москве готовы обсудить эту ситуацию более детально. Комментируя эти слова, Гаврилов не исключил, что речь идёт именно о пересмотре решения о выходе из договора.

Полагаю, именно об этом идёт речь, — цитирует «Коммерсант» Гаврилова.

Он добавил, что в настоящее время, по данным российской стороны, администрация Байдена изучает вопрос возвращения в ДОН. Гаврилов отметил, что Москва соблюдает обязательства по международным договорам и ДОН (до выхода страны из договора) не является исключением.

Как сообщал NEWS.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США и их союзники несут ответственность за развал Договора по открытому небу. Она напомнила, что участие США было важнейшим условием ратификации этого документа парламентом РФ в 2001 году.

Договор по открытому небу позволяет участникам совершать облёты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. Документ был подписан в марте 1992 года представителями 35 государств. О намерении Вашингтона выйти из ДОН президент США Дональд Трамп объявил ещё 21 мая 2020 года. Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео тогда пояснил, что решение вступает в силу через полгода, считая от 22 мая, то есть 22 ноября.