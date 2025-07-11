Названа причина смены подхода Трампа к конфликту на Украине Semafor: изменение подхода Трампа к конфликту на Украине является его тактикой

Соратники президента США Дональда Трампа считают, что изменение его позиции по конфликту на Украине — это, скорее, часть переговорной тактики, а не реальная смена курса, сообщил собеседник издания Semafor. При этом, даже среди республиканцев, настроенных проукраински, не считают реальным, что изменение позиции Трампа приведет к предоставлению новой военной помощи Украине.

По словам одного из близких к Трампу источников, новая риторика американского лидера — это своего рода «закодированные послания» направленные одновременно президентам России и Украины Владимиру Путину и Владимиру Зеленскому. Им дают понять: если обе стороны не снизят напряжение, возможны любые варианты развития событий.

Ранее стало известно, что Лавров и госсекретарь США Марко Рубио провели встречу в Куала-Лумпуре. Это вторая встреча глав внешнеполитических ведомств двух стран за последние месяцы. Предыдущие переговоры состоялись 19 февраля в Эр-Рияде во время российско-американских консультаций.

До этого Лавров заявил, что проникновение НАТО в Азиатско-Тихоокеанский регион вызывает обеспокоенность у России. Он отметил, что в связи с развертыванием инфраструктуры Североатлантического альянса стоит «ждать беды».