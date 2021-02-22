Названы сроки выхода России из Договора по открытому небу

https://static.news.ru/photo/8cdd4f56-7506-11eb-b61d-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российская сторона может завершить внутригосударственные процедуры по выходу из Договора по открытому небу (ДОН) к лету 2021 года. Об этом заявил Константин Гаврилов, возглавляющий делегацию РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями.

Он пояснил, что Вашингтон к этому времени не уведомит Москву о готовности возобновить участие в договоре, Россия направит депозитариям — Венгрии и Канаде — ноту о выходе из соглашения. С этого момента начнётся отсчёт полугодового срока, предшествующего официальному и окончательному выходу России из ДОН, сообщает ТАСС.

Гаврилов добавил, что Россия по-прежнему привержена цели укрепления доверия и безопасности в военной области. Москва рассчитывает на здравый смысл и реальные шаги по сохранению договора со стороны государств-участников, в особенности тех, которые входят в состав НАТО.

Договор по открытому небу позволяет участникам совершать облёты любых территорий друг друга для наблюдения за военной деятельностью. Документ был подписан в марте 1992 года представителями 35 государств. О намерении Вашингтона выйти из ДОН президент США Дональд Трамп объявил ещё 21 мая 2020 года. Госсекретарь Соединённых Штатов Майк Помпео тогда пояснил, что решение вступает в силу через полгода, считая от 22 мая, то есть 22 ноября.

Как писал NEWS.ru, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что США и их союзники несут ответственность за развал Договора по открытому небу. Она напомнила, что участие США было важнейшим условием ратификации этого документа парламентом РФ в 2001 году.