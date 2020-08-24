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США

Генпрокурор Нью-Йорка потребовала от сына Трампа дать показания

21:50, 24 августа 2020 19
Фото: facebook.com/EricTrump

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс заявила, что требует от сына президента США Дональда Трампа, вице-президента компании Trump Organization Эрика Трампа дать показания в рамках расследования о финансовой деятельности организации.

Она написала в Twitter, что компания несколько месяцев отказывается выполнить указанные в судебных повестках требования в полной мере.

Я приняла меры, чтобы обязать Trump Organization, и в частности ее исполнительного вице-президента Эрика Трампа, содействовать расследованию, которое проводит мой аппарат в отношении её финансовой деятельности, — подчеркнула она.

По её словам, в компании не предоставили необходимые документы, а её сотрудники не дали показания. Согласно данным The New York Times, Джеймс просит суд района Манхэттен предписать компании и Эрику Трампу выполнить требования.

Как писал NEWS.ru, 4 августа окружной прокурор района Манхэттен в США Сайрус Вэнс сообщил, что ведёт расследование «криминальной» финансовой деятельности президента США Дональда Трампа.

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