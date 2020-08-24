Генпрокурор Нью-Йорка потребовала от сына Трампа дать показания

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс заявила, что требует от сына президента США Дональда Трампа, вице-президента компании Trump Organization Эрика Трампа дать показания в рамках расследования о финансовой деятельности организации.
Она написала в Twitter, что компания несколько месяцев отказывается выполнить указанные в судебных повестках требования в полной мере.
Я приняла меры, чтобы обязать Trump Organization, и в частности ее исполнительного вице-президента Эрика Трампа, содействовать расследованию, которое проводит мой аппарат в отношении её финансовой деятельности, — подчеркнула она.
По её словам, в компании не предоставили необходимые документы, а её сотрудники не дали показания. Согласно данным The New York Times, Джеймс просит суд района Манхэттен предписать компании и Эрику Трампу выполнить требования.
I took action to force the Trump Organization, and specifically EVP Eric Trump, to comply with my officeâs ongoing investigation into its financial dealings.
For months, the Trump Organization has failed to fully comply with our subpoenas in this investigation.