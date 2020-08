Генпрокурор Нью-Йорка потребовала от сына Трампа дать показания

Она написала в Twitter, что компания несколько месяцев отказывается выполнить указанные в судебных повестках требования в полной мере.

По её словам, в компании не предоставили необходимые документы, а её сотрудники не дали показания. Согласно данным The New York Times, Джеймс просит суд района Манхэттен предписать компании и Эрику Трампу выполнить требования.

I took action to force the Trump Organization, and specifically EVP Eric Trump, to comply with my office’s ongoing investigation into its financial dealings.



For months, the Trump Organization has failed to fully comply with our subpoenas in this investigation.