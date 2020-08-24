Генпрокурор Нью-Йорка потребовала от сына Трампа дать показания

https://static.news.ru/photo/460b416e-e63b-11ea-b883-fa163e074e61_660.jpg Фото: facebook.com/EricTrump

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Летиция Джеймс заявила, что требует от сына президента США Дональда Трампа, вице-президента компании Trump Organization Эрика Трампа дать показания в рамках расследования о финансовой деятельности организации.

Она написала в Twitter, что компания несколько месяцев отказывается выполнить указанные в судебных повестках требования в полной мере.

Я приняла меры, чтобы обязать Trump Organization, и в частности ее исполнительного вице-президента Эрика Трампа, содействовать расследованию, которое проводит мой аппарат в отношении её финансовой деятельности, — подчеркнула она.

По её словам, в компании не предоставили необходимые документы, а её сотрудники не дали показания. Согласно данным The New York Times, Джеймс просит суд района Манхэттен предписать компании и Эрику Трампу выполнить требования.

I took action to force the Trump Organization, and specifically EVP Eric Trump, to comply with my officeâs ongoing investigation into its financial dealings.



For months, the Trump Organization has failed to fully comply with our subpoenas in this investigation. — NY AG James (@NewYorkStateAG) August 24, 2020

Как писал NEWS.ru, 4 августа окружной прокурор района Манхэттен в США Сайрус Вэнс сообщил, что ведёт расследование «криминальной» финансовой деятельности президента США Дональда Трампа.