Эксперт предрёк США рост госдолга при демократах

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Назначение на должность министра финансов США Джанет Йеллен, чью кандидатуру предложил лидирующий на выборах президента кандидат от демократов Джо Байден, означает неизбежный рост государственного долга страны. Об этом рассказал руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников.

Экс-глава Федеральной резервной службы (ФРС) Йеллен ранее заявляла, что Вашингтон может позволить себе большой долг, так как «процентные ставки, вероятно, будут низкими в течение многих лет». При этом, по мнению ряда специалистов, заявления кандидата на пост главы Минфина могут привести к инфляции и дальнейшему повышению ставок.

Сейчас уже 100% ВВП, естественно, госдолг будет подрастать дальше, и это скажется на инновационных трендах и на темпах роста. Совсем недавно, с месяц назад, был прогноз бюджетного правления конгресса. Они предполагают, что следующее двадцатилетие даст средний темп роста для 1,6% ВВП, это серьёзное торможение, — рассказал в интервью изданию «ПолитЭксперт» Масленников.

Он отметил, что такая ситуация характерна не только для экономики США, но и для многих стран в период коронавирусной пандемии. Исключение составляет КНР, которая достаточно тормозит свои темпы. По мнению экономиста, это может свидетельствовать об обновлении модели функционирования экономики в мире.

Масленников также предрёк США экономические трудности ближе к середине президентского срока Байдена. К 2022 году к значительному росту госдолга прибавится дефицит бюджета. При этом остаётся непонятным, как это скажется на курсе доллара и какие меры примет правительство для решения этих проблем.

Как сообщал NEWS.ru, президент России Владимир Путин, выступая на саммите G20, дал высокую оценку вкладу США в восстановление мировой экономики во время пандемии COVID-19. Он отметил, что предпринимаемые американскими властями усилия по спасению национальной экономики отражаются в общемировых процессах.