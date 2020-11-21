Путин оценил вклад США в восстановление мировой экономики

https://static.news.ru/photo/591fdb06-2c0f-11eb-9b16-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Президент России Владимир Путин, выступая на саммите G20, дал высокую оценку вкладу США в восстановление мировой экономики во время пандемии COVID-19.

Он отметил, что предпринимаемые американскими властями усилия по спасению национальной экономики отражаются в общемировых процессах.

По словам российского лидера, вклад Вашингтона в восстановление экономики США означает и внесение вклада в экономику всего мира.

Саммит G20 стартовал 21 ноября под председательством Саудовской Аравии. Встреча лидеров стран «двадцатки» проходит в онлайн-формате.

Ранее NEWS.ru писал, что Путин назвал главными мировыми рисками бедность и массовую безработицу. Он отметил, что рост национальных экономик серьёзно подорван, а миллионы людей лишились рабочих мест и доходов. Роль G20, подчеркнул Путин, состоит в том, чтобы этого не допустить.

США занимают первое место в мире по уровню заболеваемости коронавирусом. Число заразившихся там приближается к 12 млн. Страна также лидирует по количеству жертв пандемии — 254,4 тысячи. Россия находится на пятом месте, число заболевших составляет более 2 млн человек.