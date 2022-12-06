Жестокие эксперименты над животными в компании Илона Маска расследуют в США Reuters: в США начато расследование против компании Маска Neuralink из-за опытов над животными

Фото: Neuralink/Keystone Press Agency/Global Look Press

В США расследуют деятельность компании Neuralink, основанной Илоном Маском. Причиной стали жалобы на эксперименты над животными. Сотрудники фирмы рассказали Reuters, что в результате опытов погибли более тысячи подопытных обезьян, свиней, овец и грызунов. По данным агентства, расследованием по запросу прокуратуры занялось управление Минсельхоза США.

Neuralink находится под федеральным расследованием в связи с потенциальными нарушениями прав животных после жалоб внутреннего персонала на то, что испытания проводятся в спешке и вызывают ненужные страдания и смерти, — сообщило агентство со ссылкой на документы и слова источников.

Расследование проводится на предмет возможных нарушений Закона о защите животных, регламентирующего подобные испытания.

Свыше 20 действующих и бывших сотрудников Neuralink подтвердили агентству, что неудачные тесты приходилось повторять, что увеличивало количество испытуемых и умерщвляемых животных. Как утверждается, эти данные подкрепляются не обнародованными ранее документами, аудиозаписями, электронными письмами, презентациями и отчетами.

В целом компания убила около 1500 животных, в том числе более 280 овец, свиней и обезьян, после экспериментов с 2018 года, - говорится в публикации.

Маск и другие члены руководства Neuralink не ответили на запросы Reuters.

Маск основал Neuralink в 2016 году. Компания производит медицинское оборудование и занимается разработкой мозгового имплантата, который бы смог помочь парализованным людям снова встать на ноги, а также вылечить другие неврологические заболевания. В августе 2020 года Маск объявил об успешной имплантации чипов в мозг свиной. Предприниматель провел презентацию, на которой показал свинью, из мозга которой извлекли чип. Еще одной свинье в рамках исследования вживили два чипа одновременно.