Бывший советник президента США Дональда Трампа Энтони Скарамуччи усомнился в психической адекватности американского лидера.
В беседе с изданием
Я не помню, чтобы раньше он называл себя Царём Израиля или Избранным, — пояснил экс-советник.
Скарамуччи считает, что психическое здоровье Трампа имеет тревожную динамику к ухудшению.
Ему 73, через пять лет будет 78, его атакуют со всех сторон, он не справляется с этим ментально, и я боюсь, что ситуация станет только хуже, — признался бывший советник.
Скарамуччи добавил, что будучи в здравом уме, не будет голосовать за переизбрание Дональда Трампа.
Ранее News.ru писал о том, что Трамп допустил возможность остаться президентом на 14 лет.