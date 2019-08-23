https://static.news.ru/photo/45aee110-c5dc-11e9-80fd-fa163e074e61_660.jpg Энтони Скарамуччи Фото: Ron Sachs/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший советник президента США Дональда Трампа Энтони Скарамуччи усомнился в психической адекватности американского лидера.

В беседе с изданием MarketWatch Скарамуччи, которого раньше называли самым преданным другом Трампа, заявил, что его бывший шеф пересёк «красную линию».

Я не помню, чтобы раньше он называл себя Царём Израиля или Избранным, — пояснил экс-советник.

Скарамуччи считает, что психическое здоровье Трампа имеет тревожную динамику к ухудшению.

Ему 73, через пять лет будет 78, его атакуют со всех сторон, он не справляется с этим ментально, и я боюсь, что ситуация станет только хуже, — признался бывший советник.

Скарамуччи добавил, что будучи в здравом уме, не будет голосовать за переизбрание Дональда Трампа.

Ранее News.ru писал о том, что Трамп допустил возможность остаться президентом на 14 лет.