Президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами обмолвился, что может остаться на своём посту ещё на 14 лет.
Об этом он сказал в ходе беседы с журналистами за пределами Белого дома. Критикуя газету The New York Times, которая по его словам, выставляет его расистом, он заявил, что таковым не является, и его предшественники имели расистские взгляды в гораздо большей степени, чем он.
Трамп подчеркнул, что издание давно утратило доверие, и «нечестно» отражает происходящее в стране.
Через шесть лет — или через 10 или, может, через 14, верно? – через шесть лет, когда меня не будет, The New York Times очень быстро прекратит существование, — заявил он.
Ранее News.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп в очередной раз поддержал возвращение России в неофициальный клуб ведущих мировых держав G7 (ранее G8).