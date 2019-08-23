https://static.news.ru/photo/397f6372-c5ca-11e9-9594-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: White House/via Globallookpress.com

Президент США Дональд Трамп в разговоре с журналистами обмолвился, что может остаться на своём посту ещё на 14 лет.

Об этом он сказал в ходе беседы с журналистами за пределами Белого дома. Критикуя газету The New York Times, которая по его словам, выставляет его расистом, он заявил, что таковым не является, и его предшественники имели расистские взгляды в гораздо большей степени, чем он.

Трамп подчеркнул, что издание давно утратило доверие, и «нечестно» отражает происходящее в стране.

Через шесть лет — или через 10 или, может, через 14, верно? – через шесть лет, когда меня не будет, The New York Times очень быстро прекратит существование, — заявил он.

Ранее News.ru писал о том, что президент США Дональд Трамп в очередной раз поддержал возвращение России в неофициальный клуб ведущих мировых держав G7 (ранее G8).