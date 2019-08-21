Президент США Дональд Трамп в очередной раз поддержал возвращение России в неофициальный клуб ведущих мировых держав G7 (ранее G8)
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Ранее президент США позитивно отозвался о возможном возвращении России в G8 в беседе с премьер-министром Румынии Клаусом Йоханнисом.
News.ru сообщал, что лидеры США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон договорились пригласить Россию на саммит «Большой семёрки» в США в 2020 году. Вопрос обсудят с другими странами, входящими в G7, на встрече во французском Биарицце, которая пройдёт 24 и 25 августа, писал News.ru.