https://static.news.ru/photo/c9944a46-c434-11e9-bdd5-fa163e074e61_660.jpg Дональд Трамп Фото: Andrew Harrer/Consolidated News Photos/Global Look Press

Президент США Дональд Трамп в очередной раз поддержал возвращение России в неофициальный клуб ведущих мировых держав G7 (ранее G8)

Как сообщает РИА Новости , Трамп признался журналистам, что обсуждать некоторые вопросы было бы гораздо проще, если бы Россия входила в G8. Трамп также напомнил, что РФ исключили из элитного международного клуба, потому что Владимир Путин «переиграл» бывшего президента США Барака Обаму по Крыму.

Ранее президент США позитивно отозвался о возможном возвращении России в G8 в беседе с премьер-министром Румынии Клаусом Йоханнисом.

News.ru сообщал, что лидеры США и Франции Дональд Трамп и Эммануэль Макрон договорились пригласить Россию на саммит «Большой семёрки» в США в 2020 году. Вопрос обсудят с другими странами, входящими в G7, на встрече во французском Биарицце, которая пройдёт 24 и 25 августа, писал News.ru.