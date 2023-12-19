Экс-разведчик США призвал Запад внимательно слушать Путина Экс-разведчик Риттер: Западу нужно внимательно слушать Путина

Западу необходимо внимательно слушать российского лидера Владимира Путина, заявил бывший разведчик американской армии Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Ask The Inspector. По словам военного, это нужно для того, чтобы понимать позицию Москвы.

Благодаря его словам можно понять многое о том, как работает российское правительство, каковы его приоритеты, — отметил Риттер.

Экс-разведчик подчеркнул, что президент России четко говорит о намерениях государства, благодаря его словам можно понять, как работает правительство страны и каковы его приоритеты. Риттер напомнил, что Путин множество раз заявлял об отсутствии планов по нападению на страны НАТО, а также выражал надежду на то, что отношения с европейскими государствами наладятся.

В то же время Москва не обязана доверять Вашингтону и Брюсселю, неоднократно нарушавшим договоренности и проявлявшим агрессию по отношению к России. Риттер объяснил, что добиться доверия РФ возможно только после радикального изменения курса внешней политики.

Он сказал, что если бы мог вернуться в 2000 год, то дал бы себе совет не быть наивным в отношении так называемых партнеров, — вспомнил экс-разведчик.

Владимир Путин в ходе «Итогов года» 14 декабря сообщил, что посоветовал бы самому себе в 2000 году избавиться от излишних наивности и доверия к Западу. Однако при этом Путин-2023 сказал бы себе в прошлом, что «идет верной дорогой».