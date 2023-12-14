Путина спросили, какое напутствие он дал бы самому себе в 2000 году Путин признался, что посоветовал бы себе в 2000 году избавиться от наивности

Фото: Прямая линия — 2023 с Владимиром Путиным

Президент России Владимир Путин

Президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» сообщил, что посоветовал бы самому себе в 2000 году избавиться от излишней наивности и доверия к Западу. Однако при этом Путин-2023 сказал бы себе в прошлом, что «идет верной дорогой». Таким образом Путин ответил на вопрос журналиста «Коммерсанта» Андрея Колесникова. Трансляцию мероприятия ведет сайт Кремля.

Я бы сказал: «Верной дорогой идете, товарищи!». <...> От чего бы предупредил [себя самого] — от избыточной наивности и избыточной доверчивости в отношении наших так называемых партнеров, — уточнил Путин.

В качестве напутствия себе президент назвал веру в великий российский народ. По словам Путина, именно в этой вере заключается залог успеха в возрождении, становлении и развитии России.

Помимо этого Путин дал советы молодому поколению. Президент порекомендовал молодежи ставить перед собой недостижимые, амбициозные задачи и «беречь честь смолоду». Наряду с этим глава государства признался, что ему нужно перечитать уголовный кодекс, чтобы проверить утверждения некоторых россиян о суровости наказаний в России.

Прямая линия и большая пресс-конференция Владимира Путина состоялась в Гостином дворе. Мероприятие продолжалось четыре часа и четыре минуты. Глава государства ответил на 67 вопросов граждан и журналистов.