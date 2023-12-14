Путин дал советы молодежи Путин: молодым людям нужно беречь честь смолоду

Фото: Прямая линия — 2023 с Владимиром Путиным

Президент России Владимир Путин

Молодым людям нужно беречь честь смолоду, заявил президент РФ Владимир Путин в эфире телепрограммы «Итоги года с Владимиром Путиным» в формате совмещенной прямой линии и большой пресс-конференции главы государства. Кроме того, он порекомендовал молодежи ставить перед собой амбициозные задачи.

Нужно ставить перед собой недостижимые, амбициозные задачи, — сказал Путин.

Ранее во время прямой линии, в ходе которой Путин отвечал на вопрос об искусственном интеллекте, ведущие мероприятия включили видео, на котором студент СПбГУ, сгенерировавший с помощью искусственного интеллекта свое изображение в образе Путина, спросил, правда ли что у президента много двойников. Путин ответил, что это его первый двойник.

Кроме того, в ходе выступления он признался, что в свое время его завтрак мог состоять из 10 яиц. Об этом глава государства заявил, комментируя рост цен на соответствующий товар. Президент объяснил, что одной из причин роста цен на яйца является ошибка властей, которые вовремя не открыли импорт. По его словам, ситуация уже исправляется, в ближайшее время стоит ожидать улучшения.

Также глава государства отметил, что в России нет никакой «вакханалии» запретов на аборты, решения по этой теме должны быть очень аккуратными. Он напомнил, что у России есть опыт «антиалкогольной кампании», которая привела к употреблению суррогатов. Глава государства подчеркнул, что права и свободы женщин должны соблюдаться, а решением проблемы абортов могут стать традиционные ценности и улучшение материального состояния.