Экс-глава ЦРУ осудил убийство иранского физика-ядерщика

https://static.news.ru/photo/4b15c0f8-3208-11eb-b682-fa163e074e61_660.jpg Джон Бреннан Фото: Alex Edelman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Бывший руководитель ЦРУ Джон Бреннан осудил убийство иранского физика-ядерщика Мохсена Фахризаде, назвав покушение на него «преступным актом» и «государственным терроризмом, нарушающим нормативы международного права».

Это крайне безрассудный преступный поступок. Он грозит повлечь за собой возмездие и новый виток регионального конфликта, — написал Бреннан в Twitter.

Экс-глава ЦРУ призвал власти в Тегеране не спешить с ответной реакцией и дождаться прихода к власти в Вашингтоне более ответственного руководства для совместного разрешения разногласий.

При этом Бреннан заявил, что нельзя сравнивать операции по уничтожению боевиков и лидеров террористических организаций с убийством чиновника суверенного государства.

NEWS.ru сообщал, что 27 ноября в Иране был убит видный иранский физик-ядерщик Мохсен Фахризаде. Его имя связывали с созданием атомного оружия. Фахризаде в прошлом служил в Корпусе стражей Исламской революции (КСИР), занимал высокий пост в логистическом центре Министерства обороны Ирана, а также руководил Физическим исследовательским центром. Покушение на физика в Тегеране назвали терактом.

Президент Ирана Хасан Роухани возложил ответственность за убийство Фахризаде на Израиль. В то же время командующий иранской армией Абдуррахим Мусави заявлял, что за убийством Фахризаде стоят американские спецслужбы.

В ООН призвали страны к сдержанности и подчеркнули необходимость не допустить эскалации конфликта на Ближнем Востоке после убийства иранского физика.