Экс-директор «Военторга» частично признал вину в США

https://static.news.ru/photo/28bb1ce8-ec71-11e9-b791-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press

Бывший директор «Военторга» Леонид Тейф частично признал вину в США. Об этом говорится в документах суда.

Мужчина признал себя виновным по трём пунктам, которые касаются отмывания денег, налоговых нарушений и нарушений визового законодательства.

Приговор экс-руководителю «Военторга» назначен на сентябрь 2021 года, сообщает РИА Новости.

Леонида Тейфа обвиняли в отмывании $150 млн. По версии следствия, эти деньги были получены, предположительно, откатами при распределении государственных контрактов в РФ. Также мужчина обвиняется в попытке организовать заказное убийство, в незаконном владении оружием, попытке легализации нелегального иммигранта и визовом мошенничестве.

Ранее сообщалось о том, что к 10 годам заключения приговорил американский суд в Неваде российского гражданина Сергея Медведева за совершение киберпреступлений в составе группы. По заключению суда, ущерб от действий россиянина составил $568 млн. В июне 2020 года Сергей Медведев признал себя виновным в преступном сговоре при участии в транснациональной преступной группе Infraud Organization. Об этом писал NEWS.ru.