Экономист сообщил о начале реиндустриализации в США за счет Европы Экономист Хазин: США восстанавливают национальную промышленность за счет мощностей ЕС

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В США начался процесс реиндустриализации экономики с целью восстановления национальной промышленности за счет мощностей стран Евросоюза, рассказал ИА SM.News экономист Михаил Хазин. По его словам, об этом свидетельствует программа Штатов по переносу производства из Германии. Эксперт напомнил, что этот процесс происходит после отказа Берлина от российского газа и введения санкций против Москвы, что произошло по указанию Вашингтона.

Сегодня речь идёт о реиндустриализации США и даже о том, чтобы вытащить мощности из Евросоюза. И мы видим, что США сделали программу переноса производств из Германии. Притом что немцы по требованию США ввели санкции против нас и отказались от дешёвого газа, — пояснил Хазин.

Экономист отметил: США уже пытались провести реиндустриализацию согласно программе бывшего президента Дональда Трампа «Сделаем Америку снова великой». В 2016 году она не оказалась востребованной, так как инвесторы не стали бы вкладываться в реальный сектор экономики, когда прибыльнее были вложения в финансовый, уточнил эксперт. Он отметил, что в течение президентства Джо Байдена американский истеблишмент пересмотрел свою позицию по этому вопросу.

В немецких СМИ ранее сообщили, что экономика Германии попала в клещи США. Журналист Габор Штайнгарт уточнил, что это произошло из-за форсированных инвестиций страны в технологический сектор Соединенных Штатов, которые сопровождаются давлением на немецкие компании, а также санкций, направленных против поставок китайских полупроводников, из-за чего ФРГ не может выстраивать деловое и торговое сотрудничество с Китаем. Обозреватель отметил, что действия Вашингтона направлены на обогащение США за счет Китая и Европы. По словам обозревателя, в Соединенных Штатах эра «свободной торговли» сменилась эпохой «управляемой торговли».