Экономике США спрогнозировали крупнейший за 70 лет рост

https://static.news.ru/photo/495ba922-8568-11eb-8a7d-96000091f725_660.jpg Фото: Daniel Walther/imagebroker.com/Global Look Press

Эксперты американского банка Goldman Sachs предсказали рост ВВП США в 2021 году на 8%. Это почти вдвое превышает ожидания большинства финансовых аналитиков, считающих, что ВВП США в этом году вырастет на 4,7%.

Мы повысили наш прогноз по ВВП, что является следствием анализа последних новостей проводимой бюджетной политики, и теперь ожидаем роста в 2021 году на 8%, а показателя безработицы к концу 2021 года — на уровне 4%, самого низкого из согласованных прогнозов, — цитирует портал Axios сообщение Goldman Sachs.

В последний раз такой рост ВВП фиксировался в США в 1951 году. Новый оптимистичный прогноз банковских экспертов говорит о полном экономическом восстановлении страны от последствий пандемии, приведших в 2020 году к спаду в экономике в 4,1%. Если прогноз сбудется, ВВП США в этом году повысится до $22,6 трлн.

Как писал NEWS.ru, Организация экономического сотрудничества и развития ухудшила прогноз роста ВВП Российской Федерации на 2021 год. Согласно докладу ОЭСР, экономика РФ в нынешнем году вырастет на 2,7%, а не на 2,8%, как планировалось в декабре. Однако в следующем году рост должен составить 2,6% против прежнего прогноза в 2,2%.

В Организации экономического сотрудничества и развития ожидают увеличения темпов роста мирового ВВП на ближайшие два года. Глобальный ВВП в 2021 году, как ожидается, подскочит на 5,6% по сравнению с декабрьской оценкой в 4,2%. Прогноз на следующий год улучшен до 4% с 3,7%.

В докладе ОЭСР также сказано, что рост американской экономики в 2021 году ожидается на уровне 6,5%. КНР по данному показателю обгонит Штаты — там увеличение составит 7,8%.