«Его поняли правильно»: на Западе оценили фразу Грэма о смерти русских Журналист ван Денски: чудовищная фраза Грэма о смерти русских сыграет на руку России

Фото: Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

Линдси Грэм

Заявление американского сенатора Линдси Грэма о смерти русских сыграет на руку России, так как открывает многим глаза на происходящее в мире, считает международный журналист и политический обозреватель Анна ван Денски. Как сообщает «ПолитРоссия», эксперт объяснила, что, несмотря на утверждения западных СМИ о «вырванности» слов политика из контекста, на самом деле он был понят правильно.

Пресс-служба президента Украины 26 мая опубликовала ролик, в котором американский деятель в ходе встречи с Владимиром Зеленским в Киеве говорит: «Русские умирают. Это лучший способ потратить наши деньги». Видео получило широкий мировой резонанс, а МВД России объявило политика в розыск. Как пишет ван Денски, ряд западных СМИ принялись оправдывать Грэма, чьи слова были взяты из разных фрагментов речи и склеены, однако сам сенатор своим поведением подтвердил, что в России его поняли правильно: США вооружают Украину именно ради убийства граждан России.

Он не принес своих извинений, не стал объясняться, говорить, что его не так поняли, или прокуроры его не так поняли. Нет, его поняли правильно, он не отказывается от этих высказываний. Они были скомпонованы совершенно верно в соответствии с тем, что он говорил, в соответствии с его логикой и намерениями, — подчеркнула журналист.

В подтверждение своего мнения ван Денски указала на реплику Грэма о том, что он будет носить российский ордер на арест как орден.

По мнению аналитика, заявление Грэма о смерти русских, несмотря на свою чудовищность, является положительным событием, так как открывает многим глаза на происходящее в мире.

Это развеет сомнения многих. В мире, в Европе и даже в России есть люди, которые сомневаются и принимают риторику США или риторику Зеленского за чистую монету. Это высказывание сенатора имеет большую историческую ценность. Он откровенно говорит о том, что является целью этой военной кампании. Не свобода и демократия, а физическое уничтожение русских, — объяснила журналист.

Ранее сенатор Линдси Грэм, объявленный МВД России в розыск, заявил, что рад «гневу Кремля» из-за его поддержки Киева.