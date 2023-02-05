Джо Байден объяснил, почему китайский шпионский аэростат не сбили раньше

Фото: Jim LoScalzo - Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press

Джо Байден

Президент США Джо Байден пытался добиться от Пентагона уничтожения разведывательного аэростата еще 1 февраля, говорится в официальном сообщении Белого дома. Однако оборонное ведомство посоветовало подождать и не подвергать риску находящихся на земле.

В среду, когда мне сообщили о шаре, я приказал Пентагону сбить его в среду как можно скорее, — заявил Байден.

По его словам, Пентагон изначально хотел сбить шар над водой, чтобы не подвергать опасности американцев. Кроме того, президент США похвалив пилотов за успешную работу.

Ранее министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Китай использовал сбитый аэростат для наблюдения за стратегическими объектами страны. Глава оборонного ведомства США подтвердил, что американский истребитель успешно сбил китайский воздушный шар у побережья Южной Каролины. По его словам, президент страны Джо Байден принял решение сбить объект при условии, что это позволит избежать риска для гражданского населения.

Как заметил в свою очередь член Политбюро ЦК КПК, директор аппарата Центральной комиссии по иностранным делам Ван И, правительство Китая не приемлет необоснованных спекуляций и шумихи из-за ситуации с аэростатом на территории США. Он указал, что стороны должны сохранять сконцентрированность и избегать ошибочных решений.