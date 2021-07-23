Дочь Джона Кеннеди может стать послом США в Австралии

Президент США Джо Байден намерен назначить послом страны в Австралии дочь Джона Кеннеди. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на осведомлённый источник.
До данным телекомпании, американскую дипмиссию в Австралии может в ближайшее время
В настоящее время американской дипмиссией в Австралии руководит поверенный в делах США Майкл Голдман. Ранее послом выступал Артур Калвахаус — младший, он покинул свой пост в январе 2021 года.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал о судьбе Афганистана в случае захвата власти «Талибаном».