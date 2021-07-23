Дочь Джона Кеннеди может стать послом США в Австралии

Президент США Джо Байден намерен назначить послом страны в Австралии дочь Джона Кеннеди. Об этом сообщает телекомпания CNN со ссылкой на осведомлённый источник.

До данным телекомпании, американскую дипмиссию в Австралии может в ближайшее время возглавить 63-летняя дочь 35-го президента США Кэролайн Кеннеди. В 2013–2017 годах при администрации президента Барака Обамы она являлась послом США в Японии.

В настоящее время американской дипмиссией в Австралии руководит поверенный в делах США Майкл Голдман. Ранее послом выступал Артур Калвахаус — младший, он покинул свой пост в январе 2021 года.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен рассказал о судьбе Афганистана в случае захвата власти «Талибаном».