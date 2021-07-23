Блинкен рассказал о судьбе Афганистана в случае захвата власти «Талибаном»

Афганистан превратится в страну-изгоя в том случае, если власть в нём захватит радикальное запрещённое в России движение «Талибан». Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает MSNBC.

Афганистан не получит помощи, которую ищет и в которой, по словам «Талибана», нуждается, — рассказал Блинкен.

Политик подчеркнул, что если в стране произойдёт силовой захват власти, тогда о международной поддержке Афганистана не может идти речи. По его словам, в Вашингтоне озабочены последствиями действий террористов.

Глава Госдепа подчеркнул, что военное решение конфликта в Афганистане отсутствует. Он пояснил, что Белый дом работает над тем, чтобы разрешить ситуацию.

Ранее представитель «Талибана» Сухайль Шахин заявил, что мира в южноазиатском государстве не будет, пока в Кабуле не свергнут президента страны Ашрафа Гани. Пока этот политик остаётся у власти, требования правительства о прекращении огня равносильны требованию о капитуляции «Талибана». Шахин подчеркнул, что перед прекращением огня нужно достичь соглашения о новом правительстве. Оно должно устроить талибов и других афганцев.

22 июля представитель талибов Забиулла Муджахед сообщил, что боевики «Талибана» контролируют около 90% границ Афганистана. Речь идёт о границах Афганистана с Таджикистаном, Узбекистаном, Туркменией и Ираном.