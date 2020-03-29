https://static.news.ru/photo/714c3084-71da-11ea-be93-fa163e074e61_660.jpg Фото: Global Look Press

21-летняя жительница города Нэшвилл в Соединённых Штатах заразилась коронавирусом. Накануне она говорила, что не собирается соблюдать карантин, так как не заболеет.

Она пошла на вечеринку, где было больше 20 участников, передаёт indy100. При этом городские власти просили не собираться компаниями больше 10 человек.

Такое ощущение, что кто-то постоянно сидит у меня на груди. Мне действительно трудно дышать. Я кашляла до тех пор, пока моё горло не начало кровоточить, — рассказала она.

Теперь девушка советует другим ответственно подходить к своему здоровью, так как вирус может заразить более взрослых родственников.

Ранее NEWS.ru писал, что коронавирус COVID-19 мог существовать среди людей годами и даже десятилетиями до того, как его штамм был выявлен в китайской Ухани и начал убивать людей. Такое предположение сделала международная группа вирусологов из США, Великобритании и Австралии. Учёные, которые изучают структуру новой инфекции, среди прочего пытаются определить её происхождение. На основании собранных данных они склоняются к тому, что вирус уже давно передался от животных людям и до определённого момента не представлял смертельной опасности. При этом, отмечают эксперты, возбудитель способен на уникальную мутацию, которая не была обнаружена у предполагаемых животных-носителей, но, возможно, проявляется во время инфекций у людей.

По последним данным, во всём мире COVID-19 заразились свыше 671 тысячи человек, умерли более 30 тысяч, выздоровели около 145 тысяч.

В России к 29 марта зарегистрированы 1534 случая коронавирусной инфекции, 64 человека выписаны из больницы, 8 заболевших скончались.

В Москве число случаев COVID-19 превысило 1000. Об этом рассказал мэр столицы Сергей Собянин. Также специалисты наблюдают за состоянием 182 702 россиян. Чиновник пообещал чрезвычайно жёстко контролировать соблюдение карантина горожанами, которые проходят амбулаторное лечение лёгкой формы коронавирусной инфекции.