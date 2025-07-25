«Детское любопытство»: Клинтон поздравлял Эпштейна с юбилеем

Бывший президент США Билл Клинтон желал впоследствии обвиненному в насилии над несовершеннолетними финансисту Джеффри Эпштейну сохранить «детское любопытство», сообщает газета Wall Street Journal. Уточняется, что такое послание политик написал в альбоме ко дню рождения миллионера.

Не правда ли, обнадеживает то, что тебе удалось продержаться так долго, несмотря на все годы обучения и познания, приключений и (неразборчивое слово), а также сохранить детское любопытство, утешение друзей и стремление изменить мир к лучшему, — указал Клинтон.

Также в альбоме, как оказалось, были поздравления от дизайнера Веры Вонг, владельца бренда Victoria's Secret миллиардера Леса Векснера и от модельного агента Жана-Люка Брюнеля. Он также был обвинен в изнасилованиях и пособничестве Эпштейну, отмечает газета.

Ранее стало известно, что президент США Дональд Трамп и его администрация «находятся в ярости» из-за активного освещения событий вокруг дела Джеффри Эпштейна. Американский лидер возмущен происходящим, поскольку, по его мнению, в настоящий момент есть куда более важные темы для обсуждения.

До этого выяснилось, что президент США общался с финансистом почти 15 лет. Американские журналисты заверяют, что они дружили с 1990 по 2004 год. Появились кадры, доказывающие, что Эпштейн был на свадьбе Трампа. Тогда республиканец еще не занимал столь высокую должность — торжество прошло в 1993 году.