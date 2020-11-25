Десятки тысяч американских заключённых обманом получили один млрд долларов

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На территории американского штата Калифорния десятки тысяч человек, отбывающих наказание в тюрьмах, незаконным путём оформили для себя пособия по безработице на фоне коронавирусной пандемии. Прокурор округа Сакраменто Энн Мэри Шуберт в разговоре с журналистами рассказала, что общая сумма ущерба от ошеломительного мошенничества может достигать один миллиард долларов.

Она подчеркнула, что указанная схема, вероятно, является крупнейшим противозаконным актом соответствующего характера в истории штата. По словам Шуберт, 35 тысяч заявок на получение пособий с марта по август поступило изо всех тюрем Калифорнии. Общая сумма платежей по этим документам — 140 млн долларов. Деньги получали либо непосредственно заключённые, либо их родственники или друзья на свободе.

Значительная часть сведений в запросах была ложной. Заключённые писали в документах неверные номера социального страхования, либо имена, которыми американцы обозначают неизвестных, к примеру, Джон Адамс. Один из отбывающих наказание американцев захотел получить деньги, подписавшись как «Грязные штанишки». Однако многие указывали свои настоящие данные.

Среди «получателей» пособий из тюрем 133 человека осуждены на смертную казнь. На них из американского бюджета в результате мошенничества ушло 420 тысяч долларов. В Калифорнии нет системы, которая сопоставляет данные о заключённых в тюрьмах и действительно безработных, подавших заявки на пособия. Именно поэтому в штате сработала указанная мошенническая схема.

О схеме получения финансовой помощи от государства следователям стало известно в сентябре. Они отследили многочисленные денежные переводы на счета заключённых в тюрьмах штата, — цитирует телеканал NBC прокурора округа Керн Синтии Циммер.

Как ранее передавал NEWS.ru, пандемия оказалась благодатным временем для расцвета мошенничества разного вида. Одним из недавних новых способов незаконной наживы, придуманной злоумышленниками в России, стало хищение денег у людей, которые ищут поддержки в решении проблем со здоровьем.