Мошенники в пандемию пытаются нажиться на болезнях россиян

https://static.news.ru/photo/90841170-263d-11eb-88f6-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Пандемия оказалась благодатным временем для расцвета мошенничества разного вида. Одним из недавних новых способов незаконной наживы, придуманной злоумышленниками в России, стало хищение денег у людей, которые ищут поддержки в решении проблем со здоровьем.

Мошенническая схема замаскирована под бесплатную медицинскую программу, которая появляется в виде уведомлений. Если человек переходит по предложенной ссылке, он попадает на страницу «Ассоциации заслуженных врачей России». На самом деле такой общественной организации не существует. Потенциальной жертве мошенники предложат ответить на пару вопросов о здоровье. После, вне зависимости от ответов, гражданин узнает о запуске «программы поддержки людей с такими же проблемами». Перейдя по ссылке на эту программу, человек попадёт на сайт по продаже конкретного лекарства. Сначала он ознакомится со сведениями, согласно которым на препарат может быть скидка до 100%, однако потом аферисты позвонят ему и объяснят, что акция доступна только при покупке нескольких упаковок сразу по очень высокой цене.

Эксперт проекта Минфина России по финансовой грамотности Елена Бобкова рассказала, как вычислить фейковые порталы. Первая черта мошеннического портала — на нём отсутствует информация об организации (ИНН, номер лицензии и так далее) и контакты сотрудников. Вторая отличительная особенность заключается в привлекательном сайт-лендинге, направленном на продажу конкретного препарата с призывами приобрести товар скорее.

Третья черта — предложение для уточнения данных перейти по ссылке или качать файл, то есть заставить пользователя самостоятельно запустить у себя вредоносную программу, которая, используя персональные данные, с лёгкостью отправит коды доступа к картам и счетам — и ни лекарств, ни денег вы не увидите никогда. Если при покупке лекарств через интернет-магазин вам предлагают перевести средства на карту физическому лицу для оперативности платежа, это тоже должно насторожить, — цитирует Бобкову РИА Новости.

Как ранее передавал NEWS.ru, мошенники создали в российском сегменте Интернета поддельный сайт некой платформы «Газпрома» и успешно зарабатывают на его продвижении в соцсетях и грабеже жителей России, предупредили специалисты в области сетевой безопасности.